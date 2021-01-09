09 января 2021

Политолог: США планирует нанести удар по интересам России

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша, флаг великобритании, консульство сша великобритании, флаги
Заниматься вопросами России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Белого дома будет бывшая сотрудница разведки Андреа Кендалл-Тейлор, которая специализируется на угрозах США Фото: Анна Майорова © URA.RU

США планирует нанести удар по позициям России в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Об этом заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует внести изменения в работу Совета национальной безопасности, создав в нем отдельную структуру, которая будет заниматься вопросами России и Центральной Азии. «Интересы США подразумевают нанесение серьезного ущерба интересам России на постсоветском пространстве. У нас мигранты из Европы, что ли? Нет, у нас мигранты из Средней Азии», — рассказал Багдасаров в разговоре с изданием «Взгляд». По его словам, данный регион будет новой точкой давления на Москву.

Потенциальной угрозой станет Киргизия, где проходит наркотрафик и существует вероятность распространения радикального исламизма. Кроме того, удар может быть и со стороны Таджикистана. По словам Багдасарова, «если РФ продолжит высылать мигрантов из этой страны, то в один момент из-за социально-экономического кризиса в Таджикистане могут вспыхнуть беспорядки со всеми вытекающими последствиями».

Ранее в беседе с URA.RU военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин рассказал, что серьезной угрозой для России могут стать вооруженные силы КНР, так как Китай создает высокотехнологичное оружие. Однако, полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что Китай вряд ли будет серьезным оппонентом России. Он считает, что Китай будет противостоять США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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