Политолог: США планирует нанести удар по интересам России

США планирует нанести удар по позициям России в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Об этом заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Новоизбранный президент США Джо Байден планирует внести изменения в работу Совета национальной безопасности, создав в нем отдельную структуру, которая будет заниматься вопросами России и Центральной Азии. «Интересы США подразумевают нанесение серьезного ущерба интересам России на постсоветском пространстве. У нас мигранты из Европы, что ли? Нет, у нас мигранты из Средней Азии», — рассказал Багдасаров в разговоре с изданием «Взгляд». По его словам, данный регион будет новой точкой давления на Москву.
Потенциальной угрозой станет Киргизия, где проходит наркотрафик и существует вероятность распространения радикального исламизма. Кроме того, удар может быть и со стороны Таджикистана. По словам Багдасарова, «если РФ продолжит высылать мигрантов из этой страны, то в один момент из-за социально-экономического кризиса в Таджикистане могут вспыхнуть беспорядки со всеми вытекающими последствиями».
Ранее в беседе с URA.RU военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин рассказал, что серьезной угрозой для России могут стать вооруженные силы КНР, так как Китай создает высокотехнологичное оружие. Однако, полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что Китай вряд ли будет серьезным оппонентом России. Он считает, что Китай будет противостоять США.
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