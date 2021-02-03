Российские ученые создали приложение для диагностики рака

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета разработали приложение, позволяющее диагностировать рак кожи на ранних стадиях. Программа «ProРодинки» сравнивает фотографию родинки с другими и сообщает диагноз. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пресс-секретарь регионального Минздрава Алексей Никонов.
«Почти три года потребовалось дерматологам ПИМУ для обучения нейросети, которая сравнивает загруженную фотографию с тысячами других родинок и выдает результат», — говорится в сообщении. Он также напомнил, что по статистике в 90% случаев меланома на ранней стадии полностью излечима.
«ProРодинки» планируют дополнить новым функционалом. Разработчики надеются, что благодаря приложению врачи смогут проводить диагностику на приеме. Программа уже доступна в AppStore и PlayMarket бесплатно.
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