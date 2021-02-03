Российские ученые создали приложение для диагностики рака

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Программа «ProРодинки» сообщит диагноз по фотографии родинки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета разработали приложение, позволяющее диагностировать рак кожи на ранних стадиях. Программа «ProРодинки» сравнивает фотографию родинки с другими и сообщает диагноз. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пресс-секретарь регионального Минздрава Алексей Никонов.

«Почти три года потребовалось дерматологам ПИМУ для обучения нейросети, которая сравнивает загруженную фотографию с тысячами других родинок и выдает результат», — говорится в сообщении. Он также напомнил, что по статистике в 90% случаев меланома на ранней стадии полностью излечима.

«ProРодинки» планируют дополнить новым функционалом. Разработчики надеются, что благодаря приложению врачи смогут проводить диагностику на приеме. Программа уже доступна в AppStore и PlayMarket бесплатно.

Ранее в Минздраве рассказали о самых распространенных видах рака. У мужчин чаще всего выявляют рак трахеи, бронхов, предстательной железы и желудка. Женщины страдают от рака кожи, молочной железы и тела матки, сообщает «Утро.ру».

Большая доля онкологических заболеваний возникает также из-за курения сигарет, кальянов и электронных испарителей, уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Он напомнил, что курение вызывает опухоли, болезни дыхания, обструктивную болезнь легких, и это еще не полный список.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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