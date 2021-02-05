Гинцбург: когда аллергикам нельзя ставить вакцину от COVID

Аллергикам не рекомендуется ставить вакцину «Спутник V» против коронавируса при обострении иммунной реакции. Об этом сообщил директор разработавшего препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Противопоказаний для вакцинации против коронавируса „Спутником V“ для аллергиков нет, однако человек в момент прививки не должен находиться в стадии обострения заболевания», — приводит ТАСС заявление Гинцбурга в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым. Также глава Центра имени Гамалеи сообщил, что ученые разрабатывают технологию, которая позволит ускоренно создавать вакцины в случае резких мутаций COVID-19.
Ранее главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова назвала, кому противопоказана вакцина от коронавируса. В частности, биолог не рекомендовала ставить прививку при острых респираторных заболеваниях и положительном тесте на COVID-19, передает телеканал 360.
Иммунолог Николай Крючков заявил, что формированию иммунитета после вакцинации от коронавируса может помешать лекарственная терапия, которая назначается при некоторых аутоиммунных и онкологических заболеваниях. При этом коронавирус можно спутать с аллергией, уточняет «
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