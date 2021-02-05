05 февраля 2021

Гинцбург: когда аллергикам нельзя ставить вакцину от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
При обострении аллергии прививку от коронавируса ставить запрещено Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Аллергикам не рекомендуется ставить вакцину «Спутник V» против коронавируса при обострении иммунной реакции. Об этом сообщил директор разработавшего препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Противопоказаний для вакцинации против коронавируса „Спутником V“ для аллергиков нет, однако человек в момент прививки не должен находиться в стадии обострения заболевания», — приводит ТАСС заявление Гинцбурга в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым. Также глава Центра имени Гамалеи сообщил, что ученые разрабатывают технологию, которая позволит ускоренно создавать вакцины в случае резких мутаций COVID-19.

Ранее главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова назвала, кому противопоказана вакцина от коронавируса. В частности, биолог не рекомендовала ставить прививку при острых респираторных заболеваниях и положительном тесте на COVID-19, передает телеканал 360.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что формированию иммунитета после вакцинации от коронавируса может помешать лекарственная терапия, которая назначается при некоторых аутоиммунных и онкологических заболеваниях. При этом коронавирус можно спутать с аллергией, уточняет «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...