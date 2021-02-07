Инфекционисты предрекли возвращение эпидемии гриппа

Ношение масок предотвращает распространение гриппа так же, как и коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболеваемость гриппов в России сейчас снижена, так как медицина сейчас заточена на серьезную профилактику из-за коронавируса. Однако, по мнению инфекциониста Николая Малышева, спустя время грипп вернется.

«Я думаю, мы навряд ли его [грипп] забудем. Надо понимать, что вся медицина сейчас заточена на профилактику — все носят маски, перчатки, соблюдают дистанцию. А что такое коронавирус — это острое респираторное заболевание, а все, что мы делаем сейчас, направлено на их профилактику. Следовательно, если эти меры влияют на распространение коронавируса, подобные меры рекомендованы и во время эпидемии гриппа», — рассказал Малышев свое мнение РБК. По его мнению, также могла помочь активно проведенная вакцинация населения от гриппа.

Снижение заболеваемости гриппов также может быть связан с его «конфликтом» с коронавирусом. «Начали делать ПЦР тесты, и стало понятно, что грипп в какой-то степени замещается коронавирусом. Были предположения в научной литературе, что конфликтуют эти два вида», — рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Однако насколько они конфликтуют, пока сложно сказать.

Ранее представительница Минздрава Дарья Даниленко поделилась прогнозом по активизации гриппа в России. По ее мнению, данное заболевание начнет активно распространяться весной этого года, пишет « Утро.ру ». Заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев считает, что распространение начнется следующей зимой, когда будут отменять ограничительные меры, связанные с коронавирусом, сообщает агентство Nation News. При этом врач-иммунолог Надежда Логина отменяет, что человечеству до сих пор сложно бороться с этим давно известным вирусом, уточняет «Дни.ру».