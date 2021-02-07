07 февраля 2021

Инфекционисты предрекли возвращение эпидемии гриппа

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Поликлиника #2. Курган , поликлиника, пациенты
Ношение масок предотвращает распространение гриппа так же, как и коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заболеваемость гриппов в России сейчас снижена, так как медицина сейчас заточена на серьезную профилактику из-за коронавируса. Однако, по мнению инфекциониста Николая Малышева, спустя время грипп вернется.

«Я думаю, мы навряд ли его [грипп] забудем. Надо понимать, что вся медицина сейчас заточена на профилактику — все носят маски, перчатки, соблюдают дистанцию. А что такое коронавирус — это острое респираторное заболевание, а все, что мы делаем сейчас, направлено на их профилактику. Следовательно, если эти меры влияют на распространение коронавируса, подобные меры рекомендованы и во время эпидемии гриппа», — рассказал Малышев свое мнение РБК. По его мнению, также могла помочь активно проведенная вакцинация населения от гриппа.

Снижение заболеваемости гриппов также может быть связан с его «конфликтом» с коронавирусом. «Начали делать ПЦР тесты, и стало понятно, что грипп в какой-то степени замещается коронавирусом. Были предположения в научной литературе, что конфликтуют эти два вида», — рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Однако насколько они конфликтуют, пока сложно сказать.

Ранее представительница Минздрава Дарья Даниленко поделилась прогнозом по активизации гриппа в России. По ее мнению, данное заболевание начнет активно распространяться весной этого года, пишет «Утро.ру». Заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев считает, что распространение начнется следующей зимой, когда будут отменять ограничительные меры, связанные с коронавирусом, сообщает агентство Nation News. При этом врач-иммунолог Надежда Логина отменяет, что человечеству до сих пор сложно бороться с этим давно известным вирусом, уточняет «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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