Вдова Лужкова продает со скидкой роскошный отель в Ирландии

Самая богатая женщина России, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — Елена Батурина — решила продать элитный отель в Дублине со скидкой 15%. Теперь стоимость здания составит порядка 68 млн евро.
Батурина решила избавиться от отеля Morrison Hotel еще год назад. Тогда она выставила его на продажу за 80-85 млн евро. Сам отель был построен в 1996 году и расположен в центре Дублина. В нем оборудованы 145 номеров, семь помещений для мероприятий, фитнес-центр, несколько ресторанов и баров.
По информации The Irish Times, продажа объекта в любом случае принесёт вдове Лужкова значительную прибыль, несмотря на скидку. Батурина приобрела Morrison в 2012 году за 22 млн и потратила ещё около 10 млн евро на реконструкцию. Поиском нового хозяина отеля занимается компания CBRE.
Вдова бывшего мэра Москвы занимает первое место в рейтинге богатейших женщин России. Ее состояние оцениваете в 1,3 млрд долларов. Сейчас она активно развивает бизнес за рубежом.
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