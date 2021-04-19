В Кремле ответили на угрозы США из-за состояния Навального

Россия не воспринимает угрозы других стран из-за состояния здоровья блогера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории РФ не может и не должно быть темой для их интереса», — сказал Пеков. Он подчеркнул, что Кремль не занимается мониторингом состояния здоровья российских заключенных. Пресс-секретарь подтвердил, что президенту России Владимиру Путину докладывают о письмах в поддержку Навального, но они не являются поводом для каких-либо действий главы государства.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что Россию будут ждать последствия в случае смерти Навального, пишет RT. Комиссия врачей приняла решение перевести блогера из колонии в стационар областной больницы для осужденных.
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