Колокольцев отказался возбудить дело против вора в законе

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отказался возбуждать уголовное дело против влиятельного вора в законе Владимира Тюрина (Тюрика). Обращение бывшей жены авторитета было передано в районное отделение полиции.
Как сообщает источник telegram-канала ВЧК-ОГПУ, обращение бывшего депутата Госдумы, оперной певицы и экс-супруги Тюрика Марии Максаковой, было спущено из МВД РФ в ОМВД «Якиманка». Максакова просила возбудить против ее бывшего мужа уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Свое обращение она направила на имя министра внутренних дел РФ Колокольцева.
На этот шаг Максакову подтолкнул страх физической расправы из-за совместной с Тюриным квартиры напротив здания правительства РФ. Стоимость жилплощади оценивается свыше 150 млн рублей. Недавно дети криминального авторитета и Максаковой потребовали от певицы переписать на них эту квартиру. Соответствующий иск они подали в Пресненский суд. Максакова считает, что от имени детей действует их отец, Владимир Тюрин, сообщает телеканал 360.
Тюрик был коронован по рекомендации воров в законе Япончика (Вячеслава Иванькова), Деда Хасана (Аслана Усояна) и Шакро Молодого (Захария Калашова). Является одним из лидеров «Братской» организованной преступной группировки и так называемой «русской мафии» в Испании. Считается, что Тюрин причастен к убийству супруга Максаковой, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло марте 2017 года в центре Киева. В отношении Вороненкого в России было заведено уголовное дело, которое позже суд прекратил, пишет
Недавно Тюрик поддержал криминального авторитета Алексея Ленивцева, который в 2015 году установил контроль над Иркутском, и приказал своим положенцам «не мешать» известному сутенеру. Недавно тот был депортирован в Россию из Грузии, где против него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, сообщает MK.RU.
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