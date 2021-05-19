19 мая 2021

Ozon и Wildberries займутся доставкой еды из ресторанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ozon и Wildberries запустят новые проекты Фото:

Популярный маркетплейс Ozon планирует запустить новый проект. Речь идет о доставке еды из ресторанов. Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

«Ozon опубликовал вакансию менеджера проекта доставки из ресторанов. В списке задач указаны тестирование прототипа продукта на востребованность для потенциальной аудитории, определение плана по масштабированию и разработка направления доставки из ресторанов», — передает «Коммерсант». Отмечается, что новая функция будет представлена на базе службы Ozon Express.

К запуску аналогичного проекта готовится и Wildberries. В компании подтвердили, что будут заниматься доставкой блюд из заведений общепита. Представитель площадки не назвал сроков начала проекта и других подробностей.

Эксперт рынка общепита Алексей Панов считает, что от новых игроков ждут снижения комиссии. По его словам, у Ozon есть большая клиентская база, однако им предстоит предложить ресторанам более низкую комиссию и научиться доставлять заказы за 15—30 минут. При этом эксперты уверены, что усиление конкуренции положительно скажется на условиях труда для курьеров.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в российских ресторанах подорожают блюда из-за роста себестоимости продуктов. Точных данных, на сколько вырастут цены на блюда в ресторанах пока нет. Отмечается, что рынку общепита сложно сдерживать стоимость еды из-за убытков в связи с ограничениями во время пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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