Ozon и Wildberries займутся доставкой еды из ресторанов

Популярный маркетплейс Ozon планирует запустить новый проект. Речь идет о доставке еды из ресторанов. Об этом свидетельствует информация на сайте компании.
«Ozon опубликовал вакансию менеджера проекта доставки из ресторанов. В списке задач указаны тестирование прототипа продукта на востребованность для потенциальной аудитории, определение плана по масштабированию и разработка направления доставки из ресторанов», — передает «
К запуску аналогичного проекта готовится и Wildberries. В компании подтвердили, что будут заниматься доставкой блюд из заведений общепита. Представитель площадки не назвал сроков начала проекта и других подробностей.
Эксперт рынка общепита Алексей Панов считает, что от новых игроков ждут снижения комиссии. По его словам, у Ozon есть большая клиентская база, однако им предстоит предложить ресторанам более низкую комиссию и научиться доставлять заказы за 15—30 минут. При этом эксперты уверены, что усиление конкуренции положительно скажется на условиях труда для курьеров.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в российских ресторанах подорожают блюда из-за роста себестоимости продуктов. Точных данных, на сколько вырастут цены на блюда в ресторанах пока нет. Отмечается, что рынку общепита сложно сдерживать стоимость еды из-за убытков в связи с ограничениями во время пандемии.
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