22 мая 2021

Росстандарт опубликует данные о недобросовестных автовладельцах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яблони цветут. Тюмень, машины, автомобили, весна, яблони цветут, яблони, стоянка авто
Информация об отзывных ремонтах автомобилей появится в открытом доступе Фото:

С 1 июля на сайте Росстандарта можно будет узнать, проходил автомобиль, попавший под отзывную кампанию, ремонт у производителя. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

Помимо сайта, эта информация будет указана и в электронных ПТС. «Если в электронном ПТС фиксируется сообщение, что нужно срочно поменять подушку безопасности, а человек на это махнул рукой (хотя все работы для него бесплатны), то у следующего покупателя или страховой компании могут быть вопросы», — привел пример Кулешов в интервью «Российской газете».

По его словам только 20-25% владельцев автомобилей старше 10 лет предоставляют машину для ремонта после объявления производителем отзывной кампании, хотя эти ремонты проводятся бесплатно. Ранее сообщалось, что в России изменятся правила применения наказания за нарушения ПДД.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...