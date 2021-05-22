Росстандарт опубликует данные о недобросовестных автовладельцах

Информация об отзывных ремонтах автомобилей появится в открытом доступе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 1 июля на сайте Росстандарта можно будет узнать, проходил автомобиль, попавший под отзывную кампанию, ремонт у производителя. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

Помимо сайта, эта информация будет указана и в электронных ПТС. «Если в электронном ПТС фиксируется сообщение, что нужно срочно поменять подушку безопасности, а человек на это махнул рукой (хотя все работы для него бесплатны), то у следующего покупателя или страховой компании могут быть вопросы», — привел пример Кулешов в интервью «Российской газете».

По его словам только 20-25% владельцев автомобилей старше 10 лет предоставляют машину для ремонта после объявления производителем отзывной кампании, хотя эти ремонты проводятся бесплатно. Ранее сообщалось, что в России изменятся правила применения наказания за нарушения ПДД.