Макрон заявил, что санкции против России уже бесполезны

Президент Франции предложил сочетать диалог и требовательность при общении с Москвой Фото: официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции в отношении России теперь бесполезны: Евросоюз должен сочетать «диалог и требовательность» при выстраивании отношений с Кремлем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Евросоюза.

«Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной», — приводит слова Макрона агентство Nation News. Французский лидер предложил Евросоюзу разработать краткосрочную и долгосрочную стратегии при выстраивании диалога с Москвой. Подход должен сочетать требовательность и диалог, уточнил президент Франции.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова нашла виновных в разрыве отношений России и Европы. По ее словам, совместные проекты были заблокированы после введения Брюсселем антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что санкциями и угрозами Москву не запугать. Некоторые страны ЕС выразили готовность восстановить диалог с Россией, не меняя при этом свою позицию, уточняет телеканал 360.