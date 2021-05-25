Макрон заявил, что санкции против России уже бесполезны

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, макрон эммануэль
Президент Франции предложил сочетать диалог и требовательность при общении с Москвой Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции в отношении России теперь бесполезны: Евросоюз должен сочетать «диалог и требовательность» при выстраивании отношений с Кремлем. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Евросоюза.

«Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной», — приводит слова Макрона агентство Nation News. Французский лидер предложил Евросоюзу разработать краткосрочную и долгосрочную стратегии при выстраивании диалога с Москвой. Подход должен сочетать требовательность и диалог, уточнил президент Франции.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова нашла виновных в разрыве отношений России и Европы. По ее словам, совместные проекты были заблокированы после введения Брюсселем антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что санкциями и угрозами Москву не запугать. Некоторые страны ЕС выразили готовность восстановить диалог с Россией, не меняя при этом свою позицию, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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