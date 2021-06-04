Глава Минздрава заявил о близкой победе ряда регионов над COVID

Некоторые регионы России близки к победе над коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Ряд российских регионов близки к победе над коронавирусом. Мобильность граждан продолжается, поэтому нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — цитирует «РИА Новости» Мурашко. Министр также отметил, что пока что доли россиян с иммунитетом к COVID-19 недостаточно, чтобы победить коронавирус.
В своем заявлении Мурашко не уточнил, про какие именно регионы идет речь. По данным оперативного штаба на 4 июня, меньше всего заболеваний за сутки в Тыве (+3), в Магаданской области (+5) и Республике Адыгея (+9). Не зарегистрировано новых случаев в Ненецком автономном округе. Среди регионов УрФО наименьшая заболеваемость наблюдается в ЯНАО, где за сутки коронавирусом заразился 21 человек, и Курганская область с 31 заразившимся.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости отмены коронавирусных льгот. В противном случае российский рынок кредитования может столкнуться с риском образования пузырей, передает Nation News.
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