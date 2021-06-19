В России необходимо снизить возраст наступления пенсии, чтобы молодые специалисты проще могли найти работу. Об этом URA.RU сообщил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.
«Эта идея, может, и не будет приветствоваться партией „Единая Россия“. Для поддержки молодежи и ее трудоустройства необходимо снижать пенсионный возраст. Повышение пенсионного возраста резко уменьшило шансы молодежи на работу, ибо рабочих мест на рынке стало меньше», — сказал Шеин. Если наши власти не пойдут на этот шаг, то безработица для молодых людей будет только расти, подчеркнул парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин анонсировал во время выступления на съезде партии «Единая Россия» программу поддержки занятости молодежи. При ее разработке учтут особенности различных регионов.
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