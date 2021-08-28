Бабушка погибшей в Тюмени девочки сообщила о приговоре для убийцы

Убийца девочки из Тюмени заслуживает высокой меры меры наказания. Об этом заявила бабушка погибшей Татьяна Кукарская.
«Я б ему глаза выколола и руки все изрезала, как он над моей внучкой издевался. Когда узнала, что его поймали, меня всю колотило. Такого изверга, я бы его руками задушила за свою внучку. Он заслуживает высокую меру наказания», — цитирует РИА «Новости» бабушку школьницы Татьяну Кукарскую.
В Тюмени в субботу прошло прощание с убитой девочкой, на которое пришли десятки горожан. Родственники решили не пускать на похороны посторонних.
Девочка пропала 30 июня, ее нашли убитой 19 августа, передает
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