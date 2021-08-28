Бабушка погибшей в Тюмени девочки сообщила о приговоре для убийцы

В Тюмени прошло прощание с убитой девочкой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Убийца девочки из Тюмени заслуживает высокой меры меры наказания. Об этом заявила бабушка погибшей Татьяна Кукарская.

«Я б ему глаза выколола и руки все изрезала, как он над моей внучкой издевался. Когда узнала, что его поймали, меня всю колотило. Такого изверга, я бы его руками задушила за свою внучку. Он заслуживает высокую меру наказания», — цитирует РИА «Новости» бабушку школьницы Татьяну Кукарскую.

В Тюмени в субботу прошло прощание с убитой девочкой, на которое пришли десятки горожан. Родственники решили не пускать на похороны посторонних.

Девочка пропала 30 июня, ее нашли убитой 19 августа, передает Life . На этой неделе состоялся первый суд над подозреваемым в убийстве школьницы, его отправили под арест, пишет «Национальная служба новостей».