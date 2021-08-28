Бабушка погибшей в Тюмени девочки сообщила о приговоре для убийцы

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Прощание с Настей Муравьевой в Патрушевском ритуальном зале. Тюмень
В Тюмени прошло прощание с убитой девочкой Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Убийца девочки из Тюмени заслуживает высокой меры меры наказания. Об этом заявила бабушка погибшей Татьяна Кукарская.

«Я б ему глаза выколола и руки все изрезала, как он над моей внучкой издевался. Когда узнала, что его поймали, меня всю колотило. Такого изверга, я бы его руками задушила за свою внучку. Он заслуживает высокую меру наказания», — цитирует РИА «Новости» бабушку школьницы Татьяну Кукарскую.

В Тюмени в субботу прошло прощание с убитой девочкой, на которое пришли десятки горожан. Родственники решили не пускать на похороны посторонних.

Девочка пропала 30 июня, ее нашли убитой 19 августа, передает Life. На этой неделе состоялся первый суд над подозреваемым в убийстве школьницы, его отправили под арест, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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