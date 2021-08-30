При бомбардировке в Афганистане погибли дети

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О жертвах со стороны мирного населения сообщает организация ЮНИСЕФ
новость из сюжета
«Талибан» захватил власть в Афганистане

В ходе ударов по территории Афганистана вооруженными силами США 29 августа погибли семь афганских детей. Информацию об этом передает Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

«По подтвержденной информации из открытых источников, [погибли] семь детей», — отметил представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис изданию ТАСС.

Власть в стране захватили отряды движения «Талибан» (признан террористической группировкой и запрещен в РФ). Американские военные начали оставлять свои последние позиции на территории Афганистана, говорится на сайте MK.RU.

Ранее по международному аэропорту Кабула были выпущены несколько ракет. Снаряды не достигли цели — их перехватила система противоракетной обороны. Однако Москва продолжит вывозить из Афганистана россиян, граждан стран-членов Организации Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ) и тех, кто имеет вид на жительства в РФ. Представители «Талибана» заявляли, что 31 августа запретят эвакуацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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