При бомбардировке в Афганистане погибли дети

В ходе ударов по территории Афганистана вооруженными силами США 29 августа погибли семь афганских детей. Информацию об этом передает Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).
«По подтвержденной информации из открытых источников, [погибли] семь детей», — отметил представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис изданию ТАСС.
Власть в стране захватили отряды движения «Талибан» (признан террористической группировкой и запрещен в РФ). Американские военные начали оставлять свои последние позиции на территории Афганистана, говорится на сайте
Ранее по международному аэропорту Кабула были выпущены несколько ракет. Снаряды не достигли цели — их перехватила система противоракетной обороны. Однако Москва продолжит вывозить из Афганистана россиян, граждан стран-членов Организации Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ) и тех, кто имеет вид на жительства в РФ. Представители «Талибана» заявляли, что 31 августа запретят эвакуацию.
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