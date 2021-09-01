Путин высказался о навязывании демократии в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Немцы оценили слова президента России Владимира Путина о демократии. Они считают, что нужно прислушиваться к тому, что говорит российский лидер.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о высказывании папы Римского Франциска про навязывание демократии в мире, которое он приписал канцлеру Германии Ангеле Меркель, однако на самом деле слова принадлежали Путину, передает РИА «Новости». Президент России на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве заявил, что навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки народным традициям, следует прекратить. Именно это высказывание и процитировал папа Римский, говоря о Афганистане, уточняет телеканал 360.

Публикация вызвала активный отклик у немецких читателей журнала. «Правда остается правдой, независимо от того, кто ее озвучивает. Даже если это многих не устраивает, Путин здесь на сто процентов прав», — заявил пользователь Berndt.

«Часто стоит прислушаться, когда Путин что-то говорит. Это расширяет кругозор», — написал Korbinian. Другой пользователь отметил: «Действительно ли это была случайность? Потому что это были бы мудрые слова».