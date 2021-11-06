Российский олигарх назвал опасным быстрый отказ от газа

На данный момент нет реальной альтернативы жизни без газа, считает Михаил Фридман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слишком быстрый переход от газа к возобновляемым источникам энергии может оказаться опасным и безответственным шагом. С таким предположением выступил совладелец «Альфа-Групп», российский миллиардер Михаил Фридман.

«Переход — очень сложный и очень трудный процесс. На данный момент у нас нет реальной альтернативы жизни без газа. Попытки слишком быстро отказаться от использования углеводородов и в особенности газа опасны и безответственны», — приводит слова Михаила Фридмана издание Financial Times.

Миллиардер считает, что желание быстрее перейти на возобновляемые источники энергии стало одной из причин энергетического кризиса в мире. По словам Фридмана, это объясняется недооценкой нефтегазовой отрасли. Резкий скачок цен на газ также мог произойти из-за недостатка инвестиций со стороны компаний, на которые общества оказывает огромное давление «с целью декарбонизации», отметил миллиардер.

По мнению Фридмана, газ продолжит играть большую роль в структуре энергопотребления еще десятки лет. При этом миллиардер заверил, что будет больше инвестировать в альтернативную энергетику, чтобы снизить углеродное воздействие на климат со стороны своих нефтегазовых структур.

В начале ноября цена на газ, по данным биржи ICE, выросла на 11% на фоне остановки прямой прокачки в Германию по трубопроводу Ямал—Европа. Стоимость тысячи кубометров топлива поднялась почти до 861 доллара. Затем, 5 ноября, цена на газ выросла еще на 0,3% — до 882,7 доллара за тысячу кубометров, передает «Взгляд». Прокачу по трубопроводу Ямал—Европа останавливали дважды за неделю. В первый раз это произошло 30 октября. В «Газпроме» пояснили, что это связано с колебаниями спроса на российский газ на Западе. Вторая остановка произошла 6 ноября. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу.