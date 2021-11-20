Спикер польского сената получил посылку с взрывчаткой и угрозами

Томаш Гродский надеется, что силовики Польши поймают ответственных за преступление (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер сената Польши Томаш Гродский заявил, что получил посылку со взрывчатым веществом. Также в ней, по словам политика, находилось письмо с угрозами.

«На мое имя прислали посылку в сенат. Письмо с угрозами смерти и взрывчатое вещество», — написал Гродский в Twitter. Инцидент Гродский назвал частью индустрии презрения и подстрекательства по отношению к политическим оппонентам.

Посылка была изъята спецслужбами, отметил Гродский. Он надеется, что силовики быстро поймают ответственных за преступление. Гродский находится в оппозиции по отношению к правящей партии Польши «Право и справедливость».