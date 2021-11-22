Представитель Путина указал на рост провокаций со стороны Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о росте вооруженных провокаций со стороны Киева, которые проводятся при поддержке НАТО. Об этом песков сообщил журналистам URA.RU.
«Количество провокаций [со стороны Киева] растет. Эти провокации осуществляются с применением вооружения, которое поставляется странами НАТО, и это идет в нарушение минских договоренностей», — сказал пресс-секретарь.
Песков отметил, что перемещения российских войск на территории РФ не должны вызывать какие-либо беспокойства у других стран. Активность, по его словам, не выросла, проводятся плановые и внеплановые учения, а также другие маневры.
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