30 ноября 2021

ВОЗ дополнила рекомендации по международным перелетам

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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, защитная маска, эпидемия осталась, медики, коронавирус, инфекционист, эпидемиолог, пандемия коронавируса
ВОЗ обновила рекомендации по соблюдению противоэпидемиологических мер Фото:
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Коронавирус COVID-19

Отправляться в путешествие во время распространения COVID-19 не стоит людям старше 60 лет, а также людям с сопутствующими заболеваниями, такие как диабет или рак. Об этом написано в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Лицам, которые не здоровы или подвержены риску развития тяжелой болезни COVID-19 и смерти, в том числе людям в возрасте 60 лет и старше или лицам с сопутствующими заболеваниями (например, сердечными заболеваниями, раком и диабетом), следует рекомендовать отложить поездку», — говорится в заявлении ВОЗ, пишут РИА «Новости». Такие рекомендации были даны в связи с выявлением «Омикрона» — нового коронавирусного штамма.

Представители организации призвали путешественников проявлять бдительность в отношении признаков и симптомов коронавируса. В ВОЗ напомнили о необходимости делать прививки, а также соблюдать защитные меры. Вне зависимости от статуса вакцинации, сообщили они, нужно соблюдать все противоэпидемиологические советы.

ВОЗ также считает, что нет необходимости полностью запрещать международные перелеты. По их мнению, это «может негативно сказаться на глобальных усилиях в сфере здравоохранения, лишив страны стимула сообщать и делиться эпидемиологическими данными о секвенировании».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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