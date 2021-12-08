Чубайс предостерег власти от возвращения 1990-х

08 декабря 2021 в 19:23 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс выступает за энергопереход Фото: Анна Майорова © URA.RU Если Россия не будет следовать энергопереходу, всю страну ждут тяжелые времена, сравнимые с 1990 годами, из-за сокращения экспорта товаров. Только пережить их будет легче. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс. «Внутри сидит трансграничный углеродный налог (дополнительный сбор за импорт товаров в ЕС, содержащих большой углеродный след, — прим. ред.), но это очень небольшая часть. 10% ВВП (потеря экспорта России, — прим. ред.) — это совсем взрослая история, нам точно не надо 90-е лайт устраивать. Трансграничным налогом занимается Минфин, но это не самый главный риск для России», — убежден Чубайс, его слова приводит РБК. Таким образом, по его подсчетам к 2035 году РФ, не встав на путь энергоперехода, лишится 10% ВВП страны. Из-за этого, по его мнению, и наступят тяжелые времена. Ранее он заявлял, что энергопереход в России должен начинаться не с возобновляемой энергетики, а с социальной политики, передает деловое издание «Взгляд». Помимо этого, Россию из-за перехода на «зеленую» энергетику, сокращению пользованием нефтью и газом, ожидает масштабная трансформация, уточняет RT. Он также подчеркнул, что быт каждого человека из-за этого изменится. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если Россия не будет следовать энергопереходу, всю страну ждут тяжелые времена, сравнимые с 1990 годами, из-за сокращения экспорта товаров. Только пережить их будет легче. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс. «Внутри сидит трансграничный углеродный налог (дополнительный сбор за импорт товаров в ЕС, содержащих большой углеродный след, — прим. ред.), но это очень небольшая часть. 10% ВВП (потеря экспорта России, — прим. ред.) — это совсем взрослая история, нам точно не надо 90-е лайт устраивать. Трансграничным налогом занимается Минфин, но это не самый главный риск для России», — убежден Чубайс, его слова приводит РБК. Таким образом, по его подсчетам к 2035 году РФ, не встав на путь энергоперехода, лишится 10% ВВП страны. Из-за этого, по его мнению, и наступят тяжелые времена. Ранее он заявлял, что энергопереход в России должен начинаться не с возобновляемой энергетики, а с социальной политики, передает деловое издание «Взгляд». Помимо этого, Россию из-за перехода на «зеленую» энергетику, сокращению пользованием нефтью и газом, ожидает масштабная трансформация, уточняет RT. Он также подчеркнул, что быт каждого человека из-за этого изменится.