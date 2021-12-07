Чубайс предрек революцию в российской экономике

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс отметил, что жизнь каждого россиянина скоро изменится Фото:

Экономика России в ближайшие 30 лет кардинально поменяется. Это будет связано с энергопереходом. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс.

«Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии. В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок — в следующие 30 лет — произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов», — пояснил он на форуме «Открытые инновации», трансляция которого находится на сайте Nobel Vision. Open Innovations 2.0.

Он также подчеркнул, что быт каждого человека из-за этого изменится, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, речь не только об электроэнергетике, но и о промышленности, транспорте и строительстве. «Это изменит практически любой бизнес», — дополнил Чубайс.

Ранее Чубайс заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал его предложение об экспорте водорода. Кроме того, власти обсудят возможность экспорта водорода в составе метано-водородной смеси в Евросоюз.

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Экономика России в ближайшие 30 лет кардинально поменяется. Это будет связано с энергопереходом. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс. «Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии. В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок — в следующие 30 лет — произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов», — пояснил он на форуме «Открытые инновации», трансляция которого находится на сайте Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Он также подчеркнул, что быт каждого человека из-за этого изменится, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, речь не только об электроэнергетике, но и о промышленности, транспорте и строительстве. «Это изменит практически любой бизнес», — дополнил Чубайс. Ранее Чубайс заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал его предложение об экспорте водорода. Кроме того, власти обсудят возможность экспорта водорода в составе метано-водородной смеси в Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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