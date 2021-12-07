Чубайс предрек революцию в российской экономике

Экономика России в ближайшие 30 лет кардинально поменяется. Это будет связано с энергопереходом. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс.
«Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии. В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок — в следующие 30 лет — произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов», — пояснил он на форуме «Открытые инновации», трансляция которого находится на сайте Nobel Vision. Open Innovations 2.0.
Он также подчеркнул, что быт каждого человека из-за этого изменится, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, речь не только об электроэнергетике, но и о промышленности, транспорте и строительстве. «Это изменит практически любой бизнес», — дополнил Чубайс.
Ранее Чубайс заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал его предложение об экспорте водорода. Кроме того, власти обсудят возможность экспорта водорода в составе метано-водородной смеси в Евросоюз.
Экономика России в ближайшие 30 лет кардинально поменяется. Это будет связано с энергопереходом. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс. «Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии. В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок — в следующие 30 лет — произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов», — пояснил он на форуме «Открытые инновации», трансляция которого находится на сайте Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Он также подчеркнул, что быт каждого человека из-за этого изменится, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, речь не только об электроэнергетике, но и о промышленности, транспорте и строительстве. «Это изменит практически любой бизнес», — дополнил Чубайс. Ранее Чубайс заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал его предложение об экспорте водорода. Кроме того, власти обсудят возможность экспорта водорода в составе метано-водородной смеси в Евросоюз.