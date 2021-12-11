Политолог: QR-коды делят людей на «чистых» и «нечистых»

12 декабря 2021 в 02:02 Размер текста - 17 +

Отказ или принятие системы QR-кодов — зона ответственности каждого, считает Дискин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды QR-коды должны помочь в борьбе с распространением коронавируса, разделив вакцинированных от невакцинированных. Об этом заявил доктор экономических наук, политолог, заместитель председателя Научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин. «Уже устоялась позиция, что единственный способ сократить заболеваемость и смертность от заболеваемости — это вакцинация. И разделить тех, кто прошел вакцинацию, переболел, уже не является источником заражения, от тех, кто еще может заразиться. Самое главное, центром уязвимости является старшее поколение. Поэтому здесь старый принцип: отделить „чистых“ от „нечистых“. Для этого нужен QR-код», — сообщил Дискин изданию «Правда.ру». Политолог добавил, что система QR-кодов делит общество на тех, кто вдумчиво подходит к своему здоровью и здоровью окружающих, и тех, кто не слушает ни правительство, ни экспертов. По его мнению, соблюдение ограничительных мер — это умение взять на себя ответственность. «Свобода — это обмен прав на обязанности, а воля — это гуляй-поле и Стенька Разин без всякой ответственности», — добавил Дискин. Ранее противники антиваксеров написали петицию основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Они заявили, что площадка не удаляет высказывания антипрививочников после жалоб пользователей. Telegram — комфортная площадка для распространения различных теорий заговора и историй про смертельный вред прививок, — написали участники объединения «Мракоборец», которые создали петицию с обращением к Павлу Дурову на сайте change.org. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

QR-коды должны помочь в борьбе с распространением коронавируса, разделив вакцинированных от невакцинированных. Об этом заявил доктор экономических наук, политолог, заместитель председателя Научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин. «Уже устоялась позиция, что единственный способ сократить заболеваемость и смертность от заболеваемости — это вакцинация. И разделить тех, кто прошел вакцинацию, переболел, уже не является источником заражения, от тех, кто еще может заразиться. Самое главное, центром уязвимости является старшее поколение. Поэтому здесь старый принцип: отделить „чистых“ от „нечистых“. Для этого нужен QR-код», — сообщил Дискин изданию «Правда.ру». Политолог добавил, что система QR-кодов делит общество на тех, кто вдумчиво подходит к своему здоровью и здоровью окружающих, и тех, кто не слушает ни правительство, ни экспертов. По его мнению, соблюдение ограничительных мер — это умение взять на себя ответственность. «Свобода — это обмен прав на обязанности, а воля — это гуляй-поле и Стенька Разин без всякой ответственности», — добавил Дискин. Ранее противники антиваксеров написали петицию основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Они заявили, что площадка не удаляет высказывания антипрививочников после жалоб пользователей. Telegram — комфортная площадка для распространения различных теорий заговора и историй про смертельный вред прививок, — написали участники объединения «Мракоборец», которые создали петицию с обращением к Павлу Дурову на сайте change.org.