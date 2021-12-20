Детский омбудсмен предложила новую льготу для семей

Ирина Волынец предложила освободить многодетные и малоимущие семьи от нотариальных пошлин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетные и малоимущие семьи необходимо освободить от нотариальных пошлин в случае смерти одного или обоих родителей. С такой инициативой выступила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Соответствующее письмо было направлено на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

«Семье в случае потери кормильца при вступлении в наследство необходимо оплатить государственную пошлину за совершение нотариальных действий. В целях усиления социальной поддержки многодетных и малоимущих российских семей прошу вас инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс. В частности — освободить такие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий в случае смерти одного или обоих родителей», — передает RT текст письма Волынец.

В Госдуме РФ также предложили ввести федеральную систему скидок на услуги ЖКХ для многодетных семей. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий многодетные семьи от уплаты НДФЛ при продаже жилья, пишет телеканал 360.