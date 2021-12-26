Ученые назвали главную опасность эволюционировавшего альфа-штамма

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«Альфа»-штам коронавируса способен уклоняться от иммунного ответа Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса «Альфа» в процессе эволюции стал вырабатывать больше «белков-антаноистов», которые сводят на нет «врожденную иммунную систему». Подобные мутации также нашли у вариантов «дельта» и «омикрон». Об этом сообщается в исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature.

«Исследование показывает, что вариант „Альфа“, впервые идентифицированный в Великобритании, эволюционировал, чтобы вырабатывать больше своих „белков антагонизма“, которые сводят на нет первую линию защиты организма, известную как „врожденная иммунная система“», — сообщает сайт Университетского колледжа Лондона со ссылкой на исследование в журнале Nature. Это выяснили ученые из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

Из-за этого «альфа»-штамм уклоняется от иммунного ответа лучше, чем изначальный немутировавший коронавирус. Также некоторые мутации, которые нашли у варианта «Альфа», есть у «Дельты» и «Омикрона».

«Альфа»-штамм коронавируса впервые нашли в начале декабря прошлого года в Великобритании. В Кремле заявили, что после штамм «Омикрон» в греческом алфавите останется не так много букв. Поэтому в следующем году ситуация с коронавирусом будет лучше, предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Штамм коронавируса «Альфа» в процессе эволюции стал вырабатывать больше «белков-антаноистов», которые сводят на нет «врожденную иммунную систему». Подобные мутации также нашли у вариантов «дельта» и «омикрон». Об этом сообщается в исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature. «Исследование показывает, что вариант „Альфа“, впервые идентифицированный в Великобритании, эволюционировал, чтобы вырабатывать больше своих „белков антагонизма“, которые сводят на нет первую линию защиты организма, известную как „врожденная иммунная система“», — сообщает сайт Университетского колледжа Лондона со ссылкой на исследование в журнале Nature. Это выяснили ученые из Института количественных бионаук при Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Из-за этого «альфа»-штамм уклоняется от иммунного ответа лучше, чем изначальный немутировавший коронавирус. Также некоторые мутации, которые нашли у варианта «Альфа», есть у «Дельты» и «Омикрона». «Альфа»-штамм коронавируса впервые нашли в начале декабря прошлого года в Великобритании. В Кремле заявили, что после штамм «Омикрон» в греческом алфавите останется не так много букв. Поэтому в следующем году ситуация с коронавирусом будет лучше, предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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