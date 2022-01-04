Члены КПРФ поздравили детей на Донбассе с Новым годом

05 января 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов рассказал о поздравлении детей на Донбассе в честь главного праздника года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Детям на Донбассе вручили подарки в честь Нового года. Этим поделился председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы отправили 93-й гуманитарный конвой на Донбасс — 150 тысяч подарков. Вручили их прямо на передовой солдатам, которые защищают Русский мир — всех нас — от нацистско-бандеровской своры. Вручили их детям. Побывали в школах, интернатах, в семьях, потерявших отцов и мужей. Провели концерт для детей с особенностями развития», — сообщил лидер КПРФ, о чем написано на официальном сайте партии. По его словам, около 2,5 тысяч ребят из региона были отправлены в Москву в канун Нового года. Они посетили Кремль, ВДНХ, памятные места и места сражений. Зюганов вспомнил, что для него Новый год всегда был одним из самых светлых праздников. Политик рассказал, что в школе он дважды был в роли Деда Мороза — ему нравилось радовать детей гостинцами. Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на совещании президента России Владимира Путина с Советом по науке и образованию призвал отменить ЕГЭ. Он предложил заменить данный формат на «классический экзамен». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Детям на Донбассе вручили подарки в честь Нового года. Этим поделился председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы отправили 93-й гуманитарный конвой на Донбасс — 150 тысяч подарков. Вручили их прямо на передовой солдатам, которые защищают Русский мир — всех нас — от нацистско-бандеровской своры. Вручили их детям. Побывали в школах, интернатах, в семьях, потерявших отцов и мужей. Провели концерт для детей с особенностями развития», — сообщил лидер КПРФ, о чем написано на официальном сайте партии. По его словам, около 2,5 тысяч ребят из региона были отправлены в Москву в канун Нового года. Они посетили Кремль, ВДНХ, памятные места и места сражений. Зюганов вспомнил, что для него Новый год всегда был одним из самых светлых праздников. Политик рассказал, что в школе он дважды был в роли Деда Мороза — ему нравилось радовать детей гостинцами. Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на совещании президента России Владимира Путина с Советом по науке и образованию призвал отменить ЕГЭ. Он предложил заменить данный формат на «классический экзамен».