08 января 2022

Заммэра Алматы заявил о вспышках жесткого сопротивления боевиков

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Обстановка в Алма-Ате после взятия города под контроль правительственными силами. Алма-Ата, Казахстан, бтр, силовики, оцепление, казахстан, Алма-Ата, Алматы, алмаата, алмата, правительственные войска
По словам Ержан Бабакумаров, ситуация в Алма-Ате стабилизируется, несмотря на вспышки сопротивления боевиков Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Боевики продолжают оказывать ожесточенное сопротивление военным в Алма-Ате. Об этом заявил заместитель мэра города Ержан Бабакумаров.

«Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — приводит слова Ержана Бабакумарова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что под Алматы возле трассы в Бишкек произошла многочасовая бойня. Алма-Ата окружена военными.

2 января из-за повышения цен на газ в Казахстане начались протесты. До 19 января в республике объявили режим чрезвычайного положения. В стране задержали тысячи террористов. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью в урегулировании ситуации в стране. Из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии в Казахстан были отправлены миротворцы для содействия местным силовикам.

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Боевики продолжают оказывать ожесточенное сопротивление военным в Алма-Ате. Об этом заявил заместитель мэра города Ержан Бабакумаров. «Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — приводит слова Ержана Бабакумарова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что под Алматы возле трассы в Бишкек произошла многочасовая бойня. Алма-Ата окружена военными. 2 января из-за повышения цен на газ в Казахстане начались протесты. До 19 января в республике объявили режим чрезвычайного положения. В стране задержали тысячи террористов. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью в урегулировании ситуации в стране. Из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии в Казахстан были отправлены миротворцы для содействия местным силовикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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