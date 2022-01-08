Заммэра Алматы заявил о вспышках жесткого сопротивления боевиков

Боевики продолжают оказывать ожесточенное сопротивление военным в Алма-Ате. Об этом заявил заместитель мэра города Ержан Бабакумаров. «Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — приводит слова Ержана Бабакумарова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что под Алматы возле трассы в Бишкек произошла многочасовая бойня. Алма-Ата окружена военными. 2 января из-за повышения цен на газ в Казахстане начались протесты. До 19 января в республике объявили режим чрезвычайного положения. В стране задержали тысячи террористов. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью в урегулировании ситуации в стране. Из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии в Казахстан были отправлены миротворцы для содействия местным силовикам.