Депутат Госдумы: казахские беспорядки грозят перекинуться на РФ

10 января 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Останина считает, что под угрозой пограничные с Казахстаном территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Беспорядки, которые происходят в Казахстане, могут перекинуться на российские приграничные территории. Об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета по делам женщин Нина Останина. «Нам категорически нельзя бросать братьев по крови! Кроме того, погромы грозят перекинуться на российские приграничные территории», — говорится в заявлении Останиной, опубликованном на официальном сайте КПРФ. Кроме того, по ее словам, необходимо готовиться к тому, что не только русские, живущие в Казахстане, но и многие казахи в поисках стабильности покинут республику. Останина отметила, что ради будущего своих детей родители будут стремиться уехать туда, где нет угрозы их жизни, поэтому, как и в 90-е, люди поедут в приграничные регионы, считает депутат. По ее мнению, нужно готовиться к приему людей, обустройству их жизни вместо рассуждений о законности или незаконности ввода миротворческих сил. Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и жгли машины силовиков. В результате протестов погибли 18 полицейских. По словам жителей Алматы, в драках участвовали приезжие. Наблюдатели пришли к выводу, что действия участников беспорядков носят террористический характер. Сейчас за порядком в стране следят миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Как сообщают в Минобороны РФ, их основными задачами является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Беспорядки, которые происходят в Казахстане, могут перекинуться на российские приграничные территории. Об этом заявила депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета по делам женщин Нина Останина. «Нам категорически нельзя бросать братьев по крови! Кроме того, погромы грозят перекинуться на российские приграничные территории», — говорится в заявлении Останиной, опубликованном на официальном сайте КПРФ. Кроме того, по ее словам, необходимо готовиться к тому, что не только русские, живущие в Казахстане, но и многие казахи в поисках стабильности покинут республику. Останина отметила, что ради будущего своих детей родители будут стремиться уехать туда, где нет угрозы их жизни, поэтому, как и в 90-е, люди поедут в приграничные регионы, считает депутат. По ее мнению, нужно готовиться к приему людей, обустройству их жизни вместо рассуждений о законности или незаконности ввода миротворческих сил. Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и жгли машины силовиков. В результате протестов погибли 18 полицейских. По словам жителей Алматы, в драках участвовали приезжие. Наблюдатели пришли к выводу, что действия участников беспорядков носят террористический характер. Сейчас за порядком в стране следят миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Как сообщают в Минобороны РФ, их основными задачами является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.