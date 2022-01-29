В США выразили готовность сократить масштабы учений в Европе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В США выразили готовность сократить масштабы учений в Европе, если РФ ответит взаимностью. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, Вашингтон не согласен вводить запрет на вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает газета The Hill.

«Когда мы начали переговоры с президентом России Владимиром Путиным, мы были готовы что-то предложить, если РФ ответит взаимностью. Например, сокращение, возможно, размера и масштабов некоторых наших учений на континенте, но это потребует взаимности со стороны России. Они не хотели идти на это, — сказал Кирби, комментируя переговоры о гарантиях безопасности.

По его словам, Вашингтон готов работать с Москвой, но не согласен вводить запрет на вступление Украины в НАТО. «Владимир Путин не может накладывать вето на то, вступает ли страна в НАТО или кандидатом на вступление в какую организацию она становится», — подытожил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по размещению боевых групп в Украине. При этом, по словам Столтенберга, Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если применит силу против Киева. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин заявил, что изучит письменный отказ НАТО и США на предложенные Москвой соглашения о гарантиях безопасности, а потом определит свои дальнейшие действия.

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