В США допустили новые переговоры с Россией

Глава МИД РФ и госсекретарь США могут провести переговоры на следующей неделе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Министр иностранных дел Сергей Лавров может провести новые переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном уже на следующей неделе, с 31 января на 6 февраля. Об этом заявила заместитель Блинкена Виктория Нуланд.

«Мы видели некоторые знаки того, что россияне заинтересованы во взаимодействии. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, поговорят на предстоящей неделе», — заявила Нуланд в интервью для телеканала CBS.

Замгоссекретаря США подчеркнула, что Москва проявила заинтересованность в обсуждении ответа США на предложенные ей гарантии безопасности. По словам Нуланд, данная тема станет основной в предстоящих переговорах двух дипломатов.