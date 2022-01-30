В США допустили новые переговоры с Россией

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Глава МИД РФ и госсекретарь США могут провести переговоры на следующей неделе Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Министр иностранных дел Сергей Лавров может провести новые переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном уже на следующей неделе, с 31 января на 6 февраля. Об этом заявила заместитель Блинкена Виктория Нуланд.

«Мы видели некоторые знаки того, что россияне заинтересованы во взаимодействии. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, поговорят на предстоящей неделе», — заявила Нуланд в интервью для телеканала CBS.

Замгоссекретаря США подчеркнула, что Москва проявила заинтересованность в обсуждении ответа США на предложенные ей гарантии безопасности. По словам Нуланд, данная тема станет основной в предстоящих переговорах двух дипломатов.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров может провести новые переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном уже на следующей неделе, с 31 января на 6 февраля. Об этом заявила заместитель Блинкена Виктория Нуланд. «Мы видели некоторые знаки того, что россияне заинтересованы во взаимодействии. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, поговорят на предстоящей неделе», — заявила Нуланд в интервью для телеканала CBS. Замгоссекретаря США подчеркнула, что Москва проявила заинтересованность в обсуждении ответа США на предложенные ей гарантии безопасности. По словам Нуланд, данная тема станет основной в предстоящих переговорах двух дипломатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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