Собчак не будет платить 50 млн рублей за оскорбление юриста

Суд отклонил иск руководителя юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак. Юрист требовала у телеведущей 50 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. Ранее Собчак назвала Троицкую проституткой.
«Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации», — передает ТАСС решение суда.
Ранее Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак. Телеведущая назвала юриста проституткой, приехавшей на Петербургский международный экономический форум «охотиться за «ВИПами». Собчак также спросила у Троицкой «вы на какую панель пришли?».
Суд отклонил иск руководителя юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак. Юрист требовала у телеведущей 50 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. Ранее Собчак назвала Троицкую проституткой. «Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации», — передает ТАСС решение суда. Ранее Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак. Телеведущая назвала юриста проституткой, приехавшей на Петербургский международный экономический форум «охотиться за «ВИПами». Собчак также спросила у Троицкой «вы на какую панель пришли?».