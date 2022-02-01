Собчак не будет платить 50 млн рублей за оскорбление юриста 01 февраля 2022 в 15:21 Размер текста - 17 + Суд отклонил иск к Ксении Собчак на 50 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд отклонил иск руководителя юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак. Юрист требовала у телеведущей 50 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. Ранее Собчак назвала Троицкую проституткой. «Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации», — передает ТАСС решение суда. Ранее Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак. Телеведущая назвала юриста проституткой, приехавшей на Петербургский международный экономический форум «охотиться за «ВИПами». Собчак также спросила у Троицкой «вы на какую панель пришли?». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Суд отклонил иск руководителя юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак. Юрист требовала у телеведущей 50 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. Ранее Собчак назвала Троицкую проституткой. «Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации», — передает ТАСС решение суда. Ранее Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак. Телеведущая назвала юриста проституткой, приехавшей на Петербургский международный экономический форум «охотиться за «ВИПами». Собчак также спросила у Троицкой «вы на какую панель пришли?». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям