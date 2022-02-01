Собчак не будет платить 50 млн рублей за оскорбление юриста

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Суд отклонил иск к Ксении Собчак на 50 млн рублей Фото:

Суд отклонил иск руководителя юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак. Юрист требовала у телеведущей 50 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. Ранее Собчак назвала Троицкую проституткой.

«Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации», — передает ТАСС решение суда.

Ранее Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак. Телеведущая назвала юриста проституткой, приехавшей на Петербургский международный экономический форум «охотиться за «ВИПами». Собчак также спросила у Троицкой «вы на какую панель пришли?».

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Суд отклонил иск руководителя юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак. Юрист требовала у телеведущей 50 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. Ранее Собчак назвала Троицкую проституткой. «Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации», — передает ТАСС решение суда. Ранее Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак. Телеведущая назвала юриста проституткой, приехавшей на Петербургский международный экономический форум «охотиться за «ВИПами». Собчак также спросила у Троицкой «вы на какую панель пришли?».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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