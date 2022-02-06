Советник Байдена заявил, что США нашли рычаг влияния на Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин может не получить выгоду от «Северного потока-2», заявили в США Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» можно использовать в качестве рычага давления на Россию. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

«Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. [Президент России] Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды [от проекта]», — сказал Салливан в интервью телеканалу Fox News.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2021 года отчитался, что газопровод готов к работе. В Германии приостановили сертификацию объекта. В США пригрозили остановить «Северный поток — 2». В НАТО собираются построить газопровод из Испании в Германию, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, сообщает Nation News со ссылкой на La Vanguardia.

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Газопровод «Северный поток — 2» можно использовать в качестве рычага давления на Россию. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан. «Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. [Президент России] Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды [от проекта]», — сказал Салливан в интервью телеканалу Fox News. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2021 года отчитался, что газопровод готов к работе. В Германии приостановили сертификацию объекта. В США пригрозили остановить «Северный поток — 2». В НАТО собираются построить газопровод из Испании в Германию, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, сообщает Nation News со ссылкой на La Vanguardia.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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