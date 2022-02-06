Советник Байдена заявил, что США нашли рычаг влияния на Путина

Газопровод «Северный поток — 2» можно использовать в качестве рычага давления на Россию. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан.
«Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. [Президент России] Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды [от проекта]», — сказал Салливан в интервью телеканалу Fox News.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2021 года отчитался, что газопровод готов к работе. В Германии приостановили сертификацию объекта. В США пригрозили остановить «Северный поток — 2». В НАТО собираются построить газопровод из Испании в Германию, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, сообщает Nation News со ссылкой на La Vanguardia.
Газопровод «Северный поток — 2» можно использовать в качестве рычага давления на Россию. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан. «Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. [Президент России] Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды [от проекта]», — сказал Салливан в интервью телеканалу Fox News. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2021 года отчитался, что газопровод готов к работе. В Германии приостановили сертификацию объекта. В США пригрозили остановить «Северный поток — 2». В НАТО собираются построить газопровод из Испании в Германию, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, сообщает Nation News со ссылкой на La Vanguardia.