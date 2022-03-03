Хакер заявил об опасности отказа от обновлений смартфонов

03 марта 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Без автообновлений смартфоны уязвимы к вирусам, объяснил Сергей Вакулин Фото: Анна Майорова © URA.RU Смартфоны с отключенной системой автообновлений теряют защиту при атаках интернет-вирусов. Об этом в беседе с URA.RU заявил хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. «При отключении автообновлений есть риск, что смартфоны начнут эксплуатироваться с уязвимостями. Например, в обновлениях приложений иногда закладываются, так называемые патчи исправлений ошибок. Если все убрать, вы подвергните свой смартфон определенным угрозам. И вина уже будет лежать не на компании, а на вас в том случае, если устройство будет подвержено вирусами, троянами и так далее», — подчеркнул Сергей Вакулин. Хакер добавил, что отключение автообновлений не спасет от полной блокировки смартфона. «Если компании решат заблокировать технику, отключение автообновлений не поможет. У производителей есть IMEI, идентификационные номера устройств, которые назначаются при разработке. Разработчики делают поставку, например, в Россию, и вбивают код в свою базу данных по странам и даже регионам. В случае необходимости блокировки, отправляют смартфону запрос, который при подключении к интернету, превращается в кирпич. Но большинство экспертов склоняется к мнению, что компаниям нет смысла отключать смартфоны, так как это принесет потери», — объяснил Вакулин. В беседе с URA.RU хакер Дмитрий Артимович согласился, что отключение обновлений не защитит от блокировок техники. «Обновляться нужно, отключение этой функции не поможет. Если американцы умеют превращать телефон в кирпич, значит, это содержится в прошивке, и вы тут ничего не сделаете. Производители могут отключить от обслуживания русские телефоны в App Store и приложения не будут устанавливаться. В итоге iPhone можно будет выкинуть, он станет бесполезен. Если от Play Market отключить Android, то приложения можно будет скачивать, обходя систему, это не проблема», — добавил он. Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к гендиректору американской компании Apple. Он попросил Тима Кука заблокировать магазин приложений App Store для россиян. Это произошло после начала спецоперации России на Украине, целью которой называется денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Смартфоны с отключенной системой автообновлений теряют защиту при атаках интернет-вирусов. Об этом в беседе с URA.RU заявил хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. «При отключении автообновлений есть риск, что смартфоны начнут эксплуатироваться с уязвимостями. Например, в обновлениях приложений иногда закладываются, так называемые патчи исправлений ошибок. Если все убрать, вы подвергните свой смартфон определенным угрозам. И вина уже будет лежать не на компании, а на вас в том случае, если устройство будет подвержено вирусами, троянами и так далее», — подчеркнул Сергей Вакулин. Хакер добавил, что отключение автообновлений не спасет от полной блокировки смартфона. «Если компании решат заблокировать технику, отключение автообновлений не поможет. У производителей есть IMEI, идентификационные номера устройств, которые назначаются при разработке. Разработчики делают поставку, например, в Россию, и вбивают код в свою базу данных по странам и даже регионам. В случае необходимости блокировки, отправляют смартфону запрос, который при подключении к интернету, превращается в кирпич. Но большинство экспертов склоняется к мнению, что компаниям нет смысла отключать смартфоны, так как это принесет потери», — объяснил Вакулин. В беседе с URA.RU хакер Дмитрий Артимович согласился, что отключение обновлений не защитит от блокировок техники. «Обновляться нужно, отключение этой функции не поможет. Если американцы умеют превращать телефон в кирпич, значит, это содержится в прошивке, и вы тут ничего не сделаете. Производители могут отключить от обслуживания русские телефоны в App Store и приложения не будут устанавливаться. В итоге iPhone можно будет выкинуть, он станет бесполезен. Если от Play Market отключить Android, то приложения можно будет скачивать, обходя систему, это не проблема», — добавил он. Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к гендиректору американской компании Apple. Он попросил Тима Кука заблокировать магазин приложений App Store для россиян. Это произошло после начала спецоперации России на Украине, целью которой называется денацификация и демилитаризация Украины.