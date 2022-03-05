Депутат Госдумы допустила надбавки к пенсии вне плана в 2022 году

05 марта 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Размер пенсий в 2022 году будет зависеть от уровня инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До конца 2022 года размер пенсий россиян будет оперативно увеличиваться с учетом инфляции. Также могут быть увеличены МРОТ (минимальный размер оплаты труда), прожиточный минимум и зависящие от этих двух показателей пособия. Средства на увеличение пенсий и выплат будут направляться из резервного фонда страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Правительству разрешено до конца 2022 года увеличивать размеры пенсий. Об уменьшении никаких разговоров не идет. Дано право поднимать минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум. Насколько увеличится размер пенсий сказать точно нельзя, нужно исходить из того, насколько поднимется инфляция. Пока никаких предположений нет, правительству дается право принимать решения о таких выплатах, используя резервный фонд, который постоянно пополняется», — объяснила Светлана Бессараб. Депутат Госдумы добавила, что МРОТ уже был увеличен на 8,6% в январе, но может быть вновь пересмотрен до конца года. «По решению президента МРОТ поднимался на 8,6% с 1 января текущего года. То есть он увеличился в соответствии с уровнем инфляции, даже с небольшим опережением инфляции. Но не значит, что это конечный результат. Если понадобится, он будет еще раз пересмотрен», — уточнила Бессараб. Ранее Госдума приняла проект законов о предоставлении правительству права оперативно повышать размер пенсий, доплаты, принимать решения об индексации. Нововведения направлены на поднятие устойчивости экономики и защиту граждан в условиях санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

До конца 2022 года размер пенсий россиян будет оперативно увеличиваться с учетом инфляции. Также могут быть увеличены МРОТ (минимальный размер оплаты труда), прожиточный минимум и зависящие от этих двух показателей пособия. Средства на увеличение пенсий и выплат будут направляться из резервного фонда страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Правительству разрешено до конца 2022 года увеличивать размеры пенсий. Об уменьшении никаких разговоров не идет. Дано право поднимать минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум. Насколько увеличится размер пенсий сказать точно нельзя, нужно исходить из того, насколько поднимется инфляция. Пока никаких предположений нет, правительству дается право принимать решения о таких выплатах, используя резервный фонд, который постоянно пополняется», — объяснила Светлана Бессараб. Депутат Госдумы добавила, что МРОТ уже был увеличен на 8,6% в январе, но может быть вновь пересмотрен до конца года. «По решению президента МРОТ поднимался на 8,6% с 1 января текущего года. То есть он увеличился в соответствии с уровнем инфляции, даже с небольшим опережением инфляции. Но не значит, что это конечный результат. Если понадобится, он будет еще раз пересмотрен», — уточнила Бессараб. Ранее Госдума приняла проект законов о предоставлении правительству права оперативно повышать размер пенсий, доплаты, принимать решения об индексации. Нововведения направлены на поднятие устойчивости экономики и защиту граждан в условиях санкций.