FT: США разорвали соглашения со странами ЕС по борьбе с новостями из России

США прекращают международную кампанию по борьбе с фейковыми новостями
США прекращают международную кампанию по борьбе с фейковыми новостями

США прекращают международную кампанию по борьбе с фейковыми новостями из враждебных государств. Вашингтон начал расторгать соглашения с европейскими странами, которые касались противодействия дезинформации из России, Китая и Ирана.

«США прекращают международную кампанию по борьбе с фейковыми новостями из враждебных государств. Вашингтон расторгает соглашения с европейскими странами о борьбе с дезинформацией из России, Китая и Ирана», — сообщает Financial Times.

Ранее США уже ограничили обмен разведданными с союзниками по альянсу «Пять глаз» о переговорах между Россией и Украиной, сославшись на вопросы безопасности и стратегические интересы. Тогда директива запрещала передавать партнерам анализ и сведения о мирных переговорах, что также отразилось на сотрудничестве с зарубежными государствами в области информации.

