Боррель раскрыл, как ЕС может спровоцировать Третью мировую войну

Евросоюз действует на пределе своих возможностей в стремлении помочь Украине, заявил Жозеп Боррель Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После введения бесполетной зоны над Украиной страны Запада получат право сбивать попавшие в нее российские самолеты, напомнил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, так конфликт на Востоке Европы сможет перерасти в Третью мировую войну.

«Когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает наличие возможности и желания сбивать российские самолеты, нарушающие ее. Это означало бы довести конфликт до Третьей мировой войны. Очевидно, что мы не хотим этого делать», — заявил Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию International.

По словам представителя Евросоюза, Запад действует на переделе своих возможностей в стремлении помочь Украине. Однако они не хотят впадать в воинственность и становиться частью конфликта. Боррель признал, что санкции в отношении России не способны изменить ситуацию на Украине, однако они дорого обойдутся Москве и ослабят ее экономику.

Ранее НАТО отказалось вводить бесполетную зону над Украиной. По словам генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, это приведет к полномасштабной войне в Европе. После президент Украины Владимир Зеленский вновь потребовал «очистить небо» силами Запада. В противном случае он призвал передать Киеву самолеты и средства противовоздушной обороны, передает RT.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Военные получили приказ наступать по всем направлениям, заявили в министерстве. Глава Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Все три встречи российской и украинской делегаций прошли в Беларуси. Путин сообщил, что спецоперация завершится после признания Крыма российской территорий, демилитаризации и денацификации Украины и приобретения республикой нейтрального статуса.

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