02 апреля 2022

Захарова: США могли что-то знать об авиаударе по Белгороду

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова: «Вашингтон знал?» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон мог что-то знать об ударе украинских вертолетов в Белгороде. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга призвал граждан США покинуть Россию и Украину в 19:50 UTC 31 марта. Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?», — вопросила Захарова с своем Telegram-канале.

1 апреля ВСУ нанесли удары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись резервуары. Позднее президент Украины Владимир Зеленский косвенно назвал удары «своим приказом». Позднее СК возбудил уголовное дело.

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Вашингтон мог что-то знать об ударе украинских вертолетов в Белгороде. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга призвал граждан США покинуть Россию и Украину в 19:50 UTC 31 марта. Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?», — вопросила Захарова с своем Telegram-канале. 1 апреля ВСУ нанесли удары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись резервуары. Позднее президент Украины Владимир Зеленский косвенно назвал удары «своим приказом». Позднее СК возбудил уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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