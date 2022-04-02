Захарова: США могли что-то знать об авиаударе по Белгороду

Вашингтон мог что-то знать об ударе украинских вертолетов в Белгороде. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга призвал граждан США покинуть Россию и Украину в 19:50 UTC 31 марта. Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?», — вопросила Захарова с своем Telegram-канале.
Вашингтон мог что-то знать об ударе украинских вертолетов в Белгороде. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга призвал граждан США покинуть Россию и Украину в 19:50 UTC 31 марта. Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?», — вопросила Захарова с своем Telegram-канале. 1 апреля ВСУ нанесли удары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись резервуары. Позднее президент Украины Владимир Зеленский косвенно назвал удары «своим приказом». Позднее СК возбудил уголовное дело.