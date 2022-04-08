В Крыму обвинили посла Украины в ФРГ в нацизме

09 апреля 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Русофобское заявление украинского посла является проявлением нацизма, считают в Крыму Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, в котором дипломат назвал всех русских врагами, указывает на то, что в украинский дипломатический корпус проник нацизм. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. «Подобные заявления возмутительны. Нацизм проник в дипломатический корпус Украины, который, в лице Мельника, реализовывает самую мерзкую политику, направленную на разжигания вражды и ненависти, обнуляет дипломатические общечеловеческие основы миропорядка», — цитирует Гемпеля РИА «Новости». По словам главы комитета, таким, как Мельник, нет места в дипломатии и цивилизованном обществе. Гемпель удивился и тому, что украинского посла «до сих пор терпят в Европе, и тем более в Германии, которая должна была вынести урок после Второй мировой войны». Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung признался, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает всех их врагами. Также дипломат обвинил Германию в лицемерии из-за того, что та в 2020 году ты поставила в Россию товары двойного назначения на сумму 366 миллионов евро. Глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених, в свою очередь, обвинял украинского посла в «переходе границ», сообщает RT. Агрессивная риторика украинских политических деятелей связана с проведением РФ вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что войска Украины должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, в котором дипломат назвал всех русских врагами, указывает на то, что в украинский дипломатический корпус проник нацизм. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. «Подобные заявления возмутительны. Нацизм проник в дипломатический корпус Украины, который, в лице Мельника, реализовывает самую мерзкую политику, направленную на разжигания вражды и ненависти, обнуляет дипломатические общечеловеческие основы миропорядка», — цитирует Гемпеля РИА «Новости». По словам главы комитета, таким, как Мельник, нет места в дипломатии и цивилизованном обществе. Гемпель удивился и тому, что украинского посла «до сих пор терпят в Европе, и тем более в Германии, которая должна была вынести урок после Второй мировой войны». Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung признался, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает всех их врагами. Также дипломат обвинил Германию в лицемерии из-за того, что та в 2020 году ты поставила в Россию товары двойного назначения на сумму 366 миллионов евро. Глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених, в свою очередь, обвинял украинского посла в «переходе границ», сообщает RT. Агрессивная риторика украинских политических деятелей связана с проведением РФ вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что войска Украины должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.