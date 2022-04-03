Украинский посол обвинил Германию в тесных связях с Москвой

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Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в поддерживании тесных связей с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Германию в лицемерии из-за того, что та в 2020 году поставила в Россию товары двойного назначения на сумму 366 миллионов евро. Он отметил, что Киеву оружие Берлин предоставлять отказывается.

«Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений. И это несмотря на санкции ЕС» — написал дипломат в Twitter.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд ранее заявила, что президент США Джо Байден не намерен принимать такие решения о помощи Киеву, которые привели бы к прямому военному конфликту между Вашингтоном и Москвой. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие.

В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Америка работает над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов.

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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Германию в лицемерии из-за того, что та в 2020 году поставила в Россию товары двойного назначения на сумму 366 миллионов евро. Он отметил, что Киеву оружие Берлин предоставлять отказывается. «Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений. И это несмотря на санкции ЕС» — написал дипломат в Twitter. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд ранее заявила, что президент США Джо Байден не намерен принимать такие решения о помощи Киеву, которые привели бы к прямому военному конфликту между Вашингтоном и Москвой. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Америка работает над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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