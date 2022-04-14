Свердловский бизнесмен получит новые карьеры в Пермском крае

14 апреля 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Дополнительные гипсовые карьеры позволят Brozex нарастить производство строительных смесей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Группа Brozex начнет добычу гипса на нескольких новых карьерах в Пермском крае. Это позволит компании нарастить объемы производства стройматериалов. Об этом URA.RU рассказал владелец группы, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский. «Мы планируем расширять производство на действующих открытых предприятиях. Основные инвестиции сейчас идут в производственном секторе в сырьевую базу сухих смесей. Это покупка карьеров и карьерной техники, чтобы увеличить объем добычи и объем продаж», — сказал бизнесмен. Компания сейчас покупает лицензии на пользование недрами. Количество карьеров и их расположение Брозовский не уточнил. Он пояснил, что за счет увеличения производства компания планирует покрыть дефицит стройматериалов в регионах своего присутствия, который появился с началом спецоперации войск РФ на Украине и санкциями западных стран. «Мы видим этот сезон очень хорошим. Главная наша задача — справиться с дефицитом товаров. С деньгами проблем нет — банки готовы выгружать деньги, сколько нужно», — отметил предприниматель. В группу Brozex входят завод сухих строительных смесей, одноименный лакокрасочный завод, завод кровельных материалов «Ризн», Монетный трактороремонтный завод, предприятие по производству электрощитового оборудования, завод деревянных конструкций BROZEX WOOD, Березовский завод машиностроительных конструкций «БЕРМАШ» и торговые сети «Добрострой» и «Домострой», где продаются в розницу стройматериалы и сантехника. Кроме этого компании владеет несколькими логистическими комплексами и сама занимается строительством. Дефицит стройматериалов прогнозируют на фоне санкций, который объявили США, Канада, Великобритания и Евросоюз из-за спецоперации на Украине. Они ввели запрет на ввоз в Россию многих товаров. Часть западных компаний ушла с российского рынка. Помимо этого зарубежные порты перестали принимать российские суда, поэтому отлаженные логистические цепочки нарушились. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Группа Brozex начнет добычу гипса на нескольких новых карьерах в Пермском крае. Это позволит компании нарастить объемы производства стройматериалов. Об этом URA.RU рассказал владелец группы, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский. «Мы планируем расширять производство на действующих открытых предприятиях. Основные инвестиции сейчас идут в производственном секторе в сырьевую базу сухих смесей. Это покупка карьеров и карьерной техники, чтобы увеличить объем добычи и объем продаж», — сказал бизнесмен. Компания сейчас покупает лицензии на пользование недрами. Количество карьеров и их расположение Брозовский не уточнил. Он пояснил, что за счет увеличения производства компания планирует покрыть дефицит стройматериалов в регионах своего присутствия, который появился с началом спецоперации войск РФ на Украине и санкциями западных стран. «Мы видим этот сезон очень хорошим. Главная наша задача — справиться с дефицитом товаров. С деньгами проблем нет — банки готовы выгружать деньги, сколько нужно», — отметил предприниматель. В группу Brozex входят завод сухих строительных смесей, одноименный лакокрасочный завод, завод кровельных материалов «Ризн», Монетный трактороремонтный завод, предприятие по производству электрощитового оборудования, завод деревянных конструкций BROZEX WOOD, Березовский завод машиностроительных конструкций «БЕРМАШ» и торговые сети «Добрострой» и «Домострой», где продаются в розницу стройматериалы и сантехника. Кроме этого компании владеет несколькими логистическими комплексами и сама занимается строительством. Дефицит стройматериалов прогнозируют на фоне санкций, который объявили США, Канада, Великобритания и Евросоюз из-за спецоперации на Украине. Они ввели запрет на ввоз в Россию многих товаров. Часть западных компаний ушла с российского рынка. Помимо этого зарубежные порты перестали принимать российские суда, поэтому отлаженные логистические цепочки нарушились.