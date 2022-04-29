Австрия поддержала санкции, но готовится покупать газ за рубли

Австрия прорабатывает предложение «Газпрома» об оплате газа рублями, заявил Дмитрий Любинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Власти Австрии декларировали курс на разрыв тесного сотрудничества с Россией и заменой ее энергетических поставок, однако австрийский концерн OMV работает над предложением ПАО «Газпром» об оплате газа рублями. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«Кабинетом министров Австрии декларирован курс на разрыв тесных традиций кооперации. Ведущий концерн OMV пересматривает приоритеты в стратегии собственного развития», — рассказал Дмитрий Любинский «Известиям». Однако он уточнил, что OMV работает с предложением «Газпрома» об оплате поставок газа в рублях. Дипломат не сомневается в том, что найдется схема, которая устроит обе стороны.

Также посол заявил, что Вена открыта к диалогу с Москвой, продолжает поддерживать рабочие контакты в условиях информационной блокады на Западе, несмотря на то, что Австрия вошла в список недружественных России государств. «Обрывать каналы общения — не в наших традициях. Разрушить то, что выстраивалось годами и десятилетиями, можно легко. Однако восстанавливать — а этот этап, убежден, настанет — будет на порядок сложнее», — заключил Любинский.

Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля. Сегодня «Газпром» объявил, что полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше из-за отказа этих стран платить в национальной валюте РФ. В Германии не исключают, что будут покупать газ за рубли. Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA собирается открыть рублевые счета в «Газпромбанке».

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