МИД РФ: польские власти потакают «неонацистским молодчикам»

МИД РФ выразил протест из-за облитого краской посла РФ в Варшаве Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Россия выразила руководству Польши протест из-за нападения на посла РФ во время возложения венка на кладбище советских воинов. Это является выполнением просьб «неонацистских молодчиков». Сообщение об этом расположено на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

«9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам», — отмечается в сообщении.

Ведомство требует от Польши безопасности при возложении венка. В сообщении говорится, что меры должны быть приняты «сегодня же».

На посла России в Польше Сергея Андреева было совершенно нападение в Варшаве, когда дипломат пришел возложить цветы на кладбище советских солдат. Мужчину облили красной краской. После провокации он не смог возложить венок на кладбище и в сопровождении полиции покинул место происшествия, пишет «Федеральное агентство новостей». Позже Андреев обвинил власти Варшавы в отсутствии порядка , отмечает Pravda.Ru.