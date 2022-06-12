Политолог Суздальцев: Польша готовится к вероятной войне с РФ. «Они укрепляют свою армию»

13 июня 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Андрей Суздальцев рассказал, что полякам «прививают с детсада» ненависть к России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша готовится к гипотетической войне с Россией, активно укрепляя свою армию. Такое предположение сделал политолог Андрей Суздальцев. «Польша готовится (к вероятным боевым действиям. — прим. ред. URA.RU). Это не значит, что она зайдет на Западную Украину, потому что это дорогая тема. Но они укрепляют свою армию», — поделился Суздальцев в беседе с «Украиной.ру». По его оценкам, численность польской армии меньше, чем украинской, но она «боеспособнее и мотивированнее», чем ВСУ. «Польский солдат — храбрый солдат», — сказал политолог и напомнил, как польские военные проявили себя во «Второй мировой войне, когда Польша была союзником СССР». При этом он отметил существенный минус, который «со времен Средневековья приводил польскую армию к катастрофе». Политолог считает, что у страны есть слишком высокий уровень самомнения, из-за которого Польша всегда проигрывала войны еще в штабах, а не на поле боя. Ранее польский депутат Европарламента Радослав Сикорский предложил «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что такой возможный шаг со стороны Польши ставит под удар население страны, которое «втягивают в ядерный передел мира». Она отметила, что в список «грехов Польши» теперь добавились призывы к нарушению режима нераспространения ядерного оружия, передает NEWS.ru. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Польша готовится к гипотетической войне с Россией, активно укрепляя свою армию. Такое предположение сделал политолог Андрей Суздальцев. «Польша готовится (к вероятным боевым действиям. — прим. ред. URA.RU). Это не значит, что она зайдет на Западную Украину, потому что это дорогая тема. Но они укрепляют свою армию», — поделился Суздальцев в беседе с «Украиной.ру». По его оценкам, численность польской армии меньше, чем украинской, но она «боеспособнее и мотивированнее», чем ВСУ. «Польский солдат — храбрый солдат», — сказал политолог и напомнил, как польские военные проявили себя во «Второй мировой войне, когда Польша была союзником СССР». При этом он отметил существенный минус, который «со времен Средневековья приводил польскую армию к катастрофе». Политолог считает, что у страны есть слишком высокий уровень самомнения, из-за которого Польша всегда проигрывала войны еще в штабах, а не на поле боя. Ранее польский депутат Европарламента Радослав Сикорский предложил «подарить» Киеву ядерные боеголовки для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что такой возможный шаг со стороны Польши ставит под удар население страны, которое «втягивают в ядерный передел мира». Она отметила, что в список «грехов Польши» теперь добавились призывы к нарушению режима нераспространения ядерного оружия, передает NEWS.ru.