В Китае объяснили, в чем «настоящая трагедия» народа США

16 июня 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

Китайский профессор Ли Хайдун заявил, что трагедией народа США являются действия их властей Фото: Pixabay Действия американских властей «настоящая трагедия» для народа США. Такое мнение высказал профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. В статье для издания People’s Daily Ли Хайдун заявил, что Вашингтон создает «вымышленный реальный мир», который полностью оторван от требований народа и веяний времени. Американские власти давно продвигают риторику о статусе США в мире как «маяка демократии» и примера для подражания для других стран. Однако на практике внутри собственной страны эта установка доказывает все большую абсурдность, убежден профессор. По мнению автора статьи, внутренняя и внешняя политика США, показывает, что они на самом деле не пытаются решить основные насущные проблемы. Он уверен, что это является «настоящей трагедий» для американского народа. Хайдун считает, что сегодняшние массированные вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации в Штатах расцениваются, как признаки того, что страна находится накануне очередного крупного кризиса. По его мнению, американские власти должны гораздо глубже разбираться в своих внутренних и международных политических реалиях. Ранее сообщалось, что в США рекордно увеличился рост инфляции, а Конгресс обвинил действующего президента Джо Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране. При этом в России инфляция в годовом пересчете снизилась до 6,4%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Действия американских властей «настоящая трагедия» для народа США. Такое мнение высказал профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. В статье для издания People’s Daily Ли Хайдун заявил, что Вашингтон создает «вымышленный реальный мир», который полностью оторван от требований народа и веяний времени. Американские власти давно продвигают риторику о статусе США в мире как «маяка демократии» и примера для подражания для других стран. Однако на практике внутри собственной страны эта установка доказывает все большую абсурдность, убежден профессор. По мнению автора статьи, внутренняя и внешняя политика США, показывает, что они на самом деле не пытаются решить основные насущные проблемы. Он уверен, что это является «настоящей трагедий» для американского народа. Хайдун считает, что сегодняшние массированные вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации в Штатах расцениваются, как признаки того, что страна находится накануне очередного крупного кризиса. По его мнению, американские власти должны гораздо глубже разбираться в своих внутренних и международных политических реалиях. Ранее сообщалось, что в США рекордно увеличился рост инфляции, а Конгресс обвинил действующего президента Джо Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране. При этом в России инфляция в годовом пересчете снизилась до 6,4%.