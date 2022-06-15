SRF: европейцы начинают уставать от беженцев с Украины

16 июня 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

С семьях Швейцарии заканчивается срок проживания беженцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Семьи в Швейцарии, принимающие беженцев с Украины, начинают постепенно уставать от них. Об этом сообщила директор швейцарской службы помощи беженцам Мириам Беренс. Беренс отметила, что в службе помощи начали замечать усталость принимающих семей. «Мы наблюдаем некоторое удивление принимающих, касающееся культурных различий. Помимо прочего, дети могут не найти общий язык, что в последствии может привести к трениям. Сейчас непростая ситуация складывается в больших городах Швейцарии, куда вначале уехали многие беженцы», — сказала Беренс в интервью Швейцарскому радио и телевидению (SRF). Беженцев с Украины готовы принять около 30 тысяч семей, отмечает издание. Сообщается, что прошло три месяца, в течение которых беженцам гарантировали проживание в семьях. Пока нет информации, скольким украинцам потребуется новое жилье, передает SRF. Страны Европы принимают беженцев с Украины в связи со спецоперацией РФ, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. В Россию с момента начала спецоперации приехали около 1,5 миллиона человек с Украины, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В Праге (Чехия) объявили о закрытии центра помощи беженцам из-за перегрузки и большого числа приезжих с Украины, сообщает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Семьи в Швейцарии, принимающие беженцев с Украины, начинают постепенно уставать от них. Об этом сообщила директор швейцарской службы помощи беженцам Мириам Беренс. Беренс отметила, что в службе помощи начали замечать усталость принимающих семей. «Мы наблюдаем некоторое удивление принимающих, касающееся культурных различий. Помимо прочего, дети могут не найти общий язык, что в последствии может привести к трениям. Сейчас непростая ситуация складывается в больших городах Швейцарии, куда вначале уехали многие беженцы», — сказала Беренс в интервью Швейцарскому радио и телевидению (SRF). Беженцев с Украины готовы принять около 30 тысяч семей, отмечает издание. Сообщается, что прошло три месяца, в течение которых беженцам гарантировали проживание в семьях. Пока нет информации, скольким украинцам потребуется новое жилье, передает SRF. Страны Европы принимают беженцев с Украины в связи со спецоперацией РФ, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. В Россию с момента начала спецоперации приехали около 1,5 миллиона человек с Украины, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В Праге (Чехия) объявили о закрытии центра помощи беженцам из-за перегрузки и большого числа приезжих с Украины, сообщает телеканал 360.