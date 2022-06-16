Госдума: РФ не хочет блокировать YouTube и другие сервисы Google

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Сервисы Google остаются доступными в России Фото:

Россия не заинтересована в блокировке YouTube и Google, так как эти ресурсы не переходят грань разумного. Об этом заявил замглава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Мы не заинтересованы в блокировках, мы хотим равных условий для всех в российском сегменте. В идеале, чтобы российские и иностранные компании соблюдали российское право, если они хотят здесь работать и зарабатывать», — сказал Горелкин на ПМЭФ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

Ранее на территории России была заблокирована социальная сеть Twitter. Также деятельность Instagram, Facebook и их материнской компании Meta была признана экстремистской.

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Россия не заинтересована в блокировке YouTube и Google, так как эти ресурсы не переходят грань разумного. Об этом заявил замглава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «Мы не заинтересованы в блокировках, мы хотим равных условий для всех в российском сегменте. В идеале, чтобы российские и иностранные компании соблюдали российское право, если они хотят здесь работать и зарабатывать», — сказал Горелкин на ПМЭФ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Ранее на территории России была заблокирована социальная сеть Twitter. Также деятельность Instagram, Facebook и их материнской компании Meta была признана экстремистской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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