Госдума: РФ не хочет блокировать YouTube и другие сервисы Google

16 июня 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Сервисы Google остаются доступными в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россия не заинтересована в блокировке YouTube и Google, так как эти ресурсы не переходят грань разумного. Об этом заявил замглава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «Мы не заинтересованы в блокировках, мы хотим равных условий для всех в российском сегменте. В идеале, чтобы российские и иностранные компании соблюдали российское право, если они хотят здесь работать и зарабатывать», — сказал Горелкин на ПМЭФ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Ранее на территории России была заблокирована социальная сеть Twitter. Также деятельность Instagram, Facebook и их материнской компании Meta была признана экстремистской. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия не заинтересована в блокировке YouTube и Google, так как эти ресурсы не переходят грань разумного. Об этом заявил замглава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «Мы не заинтересованы в блокировках, мы хотим равных условий для всех в российском сегменте. В идеале, чтобы российские и иностранные компании соблюдали российское право, если они хотят здесь работать и зарабатывать», — сказал Горелкин на ПМЭФ. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Ранее на территории России была заблокирована социальная сеть Twitter. Также деятельность Instagram, Facebook и их материнской компании Meta была признана экстремистской.