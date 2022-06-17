Зеленский в виде голограммы попросил денег у европейцев

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский выступил на торговой выставке в Париже Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский посетил парижскую торговую выставку в виде голограммы и попросил у крупных технологических фирм помощи в «восстановлении страны». Об этом сообщает британское агентство The Guardian.

«Президент Украины появился в виде голограммы на конференции в Париже, чтобы обратиться за помощью к крупным технологическим фирмам. Он сослался на „Звездные войны“ и Вторую Мировую войну. „Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект ‚Звездных войн‘, который мы применяем на практике“, — сказал он. Зеленский также сказал собравшимся на выставке VivaTech толпе, что предлагает технологическим фирмам уникальный шанс восстановить Украину как полностью цифровую демократию», — пишет The Guardian.

Евросоюз значительно увеличил финансовую и военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Больше всего денег Украине выделили США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь сообщила, что за 10 недель ЕС выделил Украине более 4 млрд евро. 16 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Европы начали финансово помогать в восстановлении Украины, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил парижскую торговую выставку в виде голограммы и попросил у крупных технологических фирм помощи в «восстановлении страны». Об этом сообщает британское агентство The Guardian. «Президент Украины появился в виде голограммы на конференции в Париже, чтобы обратиться за помощью к крупным технологическим фирмам. Он сослался на „Звездные войны“ и Вторую Мировую войну. „Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект ‚Звездных войн‘, который мы применяем на практике“, — сказал он. Зеленский также сказал собравшимся на выставке VivaTech толпе, что предлагает технологическим фирмам уникальный шанс восстановить Украину как полностью цифровую демократию», — пишет The Guardian. Евросоюз значительно увеличил финансовую и военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Больше всего денег Украине выделили США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь сообщила, что за 10 недель ЕС выделил Украине более 4 млрд евро. 16 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Европы начали финансово помогать в восстановлении Украины, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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