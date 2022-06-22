Историки раскрыли, как РФ удалось предотвратить нападение Запада

22 июня 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Россия могла повторить опыт СССР 1941 года, сказал Александр Макушин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Опыт Великой Отечественной войны позволил российскому руководству избежать нападения на территорию РФ коллективного Запада. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев. «Очень много аналогий возникает в связи с тем, что сейчас в ходе нашей спецоперации на Украине нам противостоит практически весь Запад в экономическом и военно-политическом плане. Аналогичная ситуация была накануне и в ходе Великой Отечественной войны. Мы, не дожидаясь, пока Украина будет напичкана до конца западным оружием, приобретет, возможно, ядерное оружие, решили начать спецоперацию. Во многом решение было обусловлено трагедией 1941 года, которую мы не хотели повторять. Плюс, восемь лет Донбасс подвергался бомбардировкам. Мы должны были обезопасить этот регион», — объяснил Сергей Журавлев. Член ассоциации историков Союзного государства, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин отметил, что тогда Советский Союз, а сейчас Россия противостоит западному миру. «Мы воевали не только с Германией. Тогда чехи поставляли оружие вермахту, сейчас — украинским неонацистам. Словаки воевали в одних рядах совместно с Гитлером. Французы-добровольцы — были последними защитниками Рейхстага, а сейчас государство поставляет свое оружие Украине. История повторяется. Ничего не поменялось, только мы вынесли исторические уроки из событий Великой Отечественной войны. Мы предупреждали об этом Европу, но нас никто не услышал», — поделился эксперт. В России 22 июня является Днем памяти и скорби. Это годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, возлагаются венки к Могиле Неизвестного солдата и Вечному огню. Спецоперация В России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что это было вынужденное решение. Целью российских военных он назвал защиту жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Опыт Великой Отечественной войны позволил российскому руководству избежать нападения на территорию РФ коллективного Запада. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев. «Очень много аналогий возникает в связи с тем, что сейчас в ходе нашей спецоперации на Украине нам противостоит практически весь Запад в экономическом и военно-политическом плане. Аналогичная ситуация была накануне и в ходе Великой Отечественной войны. Мы, не дожидаясь, пока Украина будет напичкана до конца западным оружием, приобретет, возможно, ядерное оружие, решили начать спецоперацию. Во многом решение было обусловлено трагедией 1941 года, которую мы не хотели повторять. Плюс, восемь лет Донбасс подвергался бомбардировкам. Мы должны были обезопасить этот регион», — объяснил Сергей Журавлев. Член ассоциации историков Союзного государства, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин отметил, что тогда Советский Союз, а сейчас Россия противостоит западному миру. «Мы воевали не только с Германией. Тогда чехи поставляли оружие вермахту, сейчас — украинским неонацистам. Словаки воевали в одних рядах совместно с Гитлером. Французы-добровольцы — были последними защитниками Рейхстага, а сейчас государство поставляет свое оружие Украине. История повторяется. Ничего не поменялось, только мы вынесли исторические уроки из событий Великой Отечественной войны. Мы предупреждали об этом Европу, но нас никто не услышал», — поделился эксперт. В России 22 июня является Днем памяти и скорби. Это годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, возлагаются венки к Могиле Неизвестного солдата и Вечному огню. Спецоперация В России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что это было вынужденное решение. Целью российских военных он назвал защиту жителей Донбасса.