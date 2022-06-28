Кадырову вручили орден за заслуги перед стоматологией

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XIX съезд всероссийской политической партии
Награду Кадыров получил от врача Юнуса Умарова Фото:

Главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Юнус Умаров вручил главе Чеченской Республики (ЧР) Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед стоматологией» I степени. Данный орден вручался от Стоматологической ассоциации России за бесценный вклад в развитие стоматологической службы в ЧР, сообщили в пресс-службе Рамзана Кадырова.

Орден был вручен за вклад в развитие стоматологической службы Чечни. Вручение произошло на торжественной церемонии открытия Грозненской стоматологической поликлиники №1. Глава Чечни участвовал в торжественной церемонии открытия медучреждения, отметив, что мед организация оснащена лучшим оборудованием.

Государственная награда является высшей формой поощрения за заслуги перед обществом и государством. Обычно это ордена, медали и другие почетные знаки, премии или звания.

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Главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Юнус Умаров вручил главе Чеченской Республики (ЧР) Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед стоматологией» I степени. Данный орден вручался от Стоматологической ассоциации России за бесценный вклад в развитие стоматологической службы в ЧР, сообщили в пресс-службе Рамзана Кадырова. Орден был вручен за вклад в развитие стоматологической службы Чечни. Вручение произошло на торжественной церемонии открытия Грозненской стоматологической поликлиники №1. Глава Чечни участвовал в торжественной церемонии открытия медучреждения, отметив, что мед организация оснащена лучшим оборудованием. Государственная награда является высшей формой поощрения за заслуги перед обществом и государством. Обычно это ордена, медали и другие почетные знаки, премии или звания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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