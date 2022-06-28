Кадырову вручили орден за заслуги перед стоматологией

Награду Кадыров получил от врача Юнуса Умарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Юнус Умаров вручил главе Чеченской Республики (ЧР) Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед стоматологией» I степени. Данный орден вручался от Стоматологической ассоциации России за бесценный вклад в развитие стоматологической службы в ЧР, сообщили в пресс-службе Рамзана Кадырова.

Орден был вручен за вклад в развитие стоматологической службы Чечни. Вручение произошло на торжественной церемонии открытия Грозненской стоматологической поликлиники №1. Глава Чечни участвовал в торжественной церемонии открытия медучреждения, отметив, что мед организация оснащена лучшим оборудованием.

Государственная награда является высшей формой поощрения за заслуги перед обществом и государством. Обычно это ордена, медали и другие почетные знаки, премии или звания.