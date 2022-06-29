В НАТО послали сигнал Путину

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НАТО. Москва, нато, nato
Санчес заявил, что Россия не победит Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время саммита НАТО послал сильный сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что Россия не сможет успешно завершить спецоперацию на Украине.

В знак западного импульса саммит НАТО в Испании, будет приветствовать лидеров Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи — стран, не входящих в состав НАТО. Североатлантический альянс стремится наладить более тесные связи с этими странами, чтобы противостоять Китаю и России. Также Санчес заявил, что Россия будет определена как «главная угроза» НАТО в стратегической концепции.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. Он напомнил, что в прошлой Стратегической концепции, которая была принята в 2010 году, Россия была названа стратегическим партнером.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»

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Премьер-министр Испании Педро Санчес во время саммита НАТО послал сильный сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что Россия не сможет успешно завершить спецоперацию на Украине. В знак западного импульса саммит НАТО в Испании, будет приветствовать лидеров Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи — стран, не входящих в состав НАТО. Североатлантический альянс стремится наладить более тесные связи с этими странами, чтобы противостоять Китаю и России. Также Санчес заявил, что Россия будет определена как «главная угроза» НАТО в стратегической концепции. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. Он напомнил, что в прошлой Стратегической концепции, которая была принята в 2010 году, Россия была названа стратегическим партнером. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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