В НАТО послали сигнал Путину

29 июня 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Санчес заявил, что Россия не победит Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Испании Педро Санчес во время саммита НАТО послал сильный сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что Россия не сможет успешно завершить спецоперацию на Украине. В знак западного импульса саммит НАТО в Испании, будет приветствовать лидеров Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи — стран, не входящих в состав НАТО. Североатлантический альянс стремится наладить более тесные связи с этими странами, чтобы противостоять Китаю и России. Также Санчес заявил, что Россия будет определена как «главная угроза» НАТО в стратегической концепции. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. Он напомнил, что в прошлой Стратегической концепции, которая была принята в 2010 году, Россия была названа стратегическим партнером. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины» Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время саммита НАТО послал сильный сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что Россия не сможет успешно завершить спецоперацию на Украине. В знак западного импульса саммит НАТО в Испании, будет приветствовать лидеров Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи — стран, не входящих в состав НАТО. Североатлантический альянс стремится наладить более тесные связи с этими странами, чтобы противостоять Китаю и России. Также Санчес заявил, что Россия будет определена как «главная угроза» НАТО в стратегической концепции. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. Он напомнил, что в прошлой Стратегической концепции, которая была принята в 2010 году, Россия была названа стратегическим партнером. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»