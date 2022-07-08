В Совфеде предложили выдавать ипотеку должникам

08 июля 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Ипотеку могут выдать даже человеку с долгами по кредитам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Совет Федерации РФ предложил внести в закон «Об ипотеке» изменения. Одним из них предлагается выдавать ипотеку даже тем заемщикам, у которых имеются долги по кредитам. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдумы. Изменения были внесены сенатором РФ Еленой Шумиловой. «Содержание информации о заемщике в бюро кредитных историй в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2004 года „О кредитных историях“ не является основанием для отказа в предоставлении заемщику кредита, предусмотренного частью 2 настоящей статьи», — говорится в документе. По информации Ассоциации «Национальное объединение строителей», за 2020 год зафиксирован небывалый рост отказов в предоставлении льготной ипотеки россиянам — 7%. Ранее URA.RU сообщало, что неправильное указание регистрационного действия при формировании заявления является самой распространенной ошибкой, которую россияне допускают при оформлении ипотеки. В Счетной палате РФ ранее предложили исключить однокомнатные квартиры и студии из всех программ ипотеки с государственной поддержкой. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Совет Федерации РФ предложил внести в закон «Об ипотеке» изменения. Одним из них предлагается выдавать ипотеку даже тем заемщикам, у которых имеются долги по кредитам. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Госдумы. Изменения были внесены сенатором РФ Еленой Шумиловой. «Содержание информации о заемщике в бюро кредитных историй в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2004 года „О кредитных историях“ не является основанием для отказа в предоставлении заемщику кредита, предусмотренного частью 2 настоящей статьи», — говорится в документе. По информации Ассоциации «Национальное объединение строителей», за 2020 год зафиксирован небывалый рост отказов в предоставлении льготной ипотеки россиянам — 7%. Ранее URA.RU сообщало, что неправильное указание регистрационного действия при формировании заявления является самой распространенной ошибкой, которую россияне допускают при оформлении ипотеки. В Счетной палате РФ ранее предложили исключить однокомнатные квартиры и студии из всех программ ипотеки с государственной поддержкой.